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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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El pronóstico para Entre Ríos este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 12°. Con vientos de 19 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Este 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Este 19 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:16
Puesta del sol19:17
Horas de luz13h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:16 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 13h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 6 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 12° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 11° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 11° Este 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 11° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 10° Este 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 12° Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 13° Este 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 15° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 17° Noreste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 16° Noreste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 16° Noreste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 17° Noreste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 17° Noreste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 17° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 18° Este 14 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 17° Este 14 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 16° Este 15 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 15° Este 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 15° Este 18 - 32 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 15° Este 19 - 33 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 15° Este 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 15° Noreste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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