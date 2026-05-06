Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Norte 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Norte 17 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 20 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 28°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:37 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 20 - 36 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Este 12 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 20° 20° Este 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Este 13 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 20° 20° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 21° 21° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 21° 21° Noreste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 21° 21° Noreste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 21° 21° Noreste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 23° 22° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Noreste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 25° 26° Norte 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 25° 27° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 28° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 29° Norte 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 27° 30° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 29° Norte 17 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Norte 15 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Noreste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 24° 25° Noreste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Norte 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 24° 25° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 24° Norte 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 24° 24° Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.