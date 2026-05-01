Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
24°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
26°
Viento
Noroeste 17 - 31 km/h
Lluvia
40% 4.4 mm
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 18 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 9.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 22°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:22
Horas de luz11h 6m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:16 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 9.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 18 - 47 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 23° 21° Noreste 10 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 22° 21° Norte 8 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 22° 22° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 22° 22° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 22° 22° Noreste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 22° 22° Noreste 10 - 17 km/h 0% Soleado
08:00 22° 20° Norte 11 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 24° 23° Noreste 10 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 26° 27° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 27° 31° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 29° 34° Norte 15 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 30° 35° Norte 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 35° Norte 18 - 47 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 30° 35° Norte 15 - 46 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 29° 35° Norte 11 - 42 km/h 50% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 26° 28° Noroeste 17 - 31 km/h 40% 4.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 24° 23° Norte 9 - 33 km/h 30% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 24° 22° Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 23° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 23° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 23° Noreste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 23° 22° Sureste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 22° 22° Sur 11 - 42 km/h 30% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.