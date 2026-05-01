Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (9.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 18 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 9.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:16
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|11h 6m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:16 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 9.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 18 - 47 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|22°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|23°
|21°
|Noreste 10 - 19 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|22°
|21°
|Norte 8 - 20 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|22°
|22°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|22°
|22°
|Noreste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|22°
|22°
|Noreste 11 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|22°
|22°
|Noreste 10 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|22°
|20°
|Norte 11 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|24°
|23°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|26°
|27°
|Norte 12 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|27°
|31°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|29°
|34°
|Norte 15 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|30°
|35°
|Norte 17 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|35°
|Norte 18 - 47 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|30°
|35°
|Norte 15 - 46 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|29°
|35°
|Norte 11 - 42 km/h
|50% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|26°
|28°
|Noroeste 17 - 31 km/h
|40% 4.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|24°
|23°
|Norte 9 - 33 km/h
|30% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|24°
|22°
|Noreste 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|24°
|23°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|24°
|23°
|Noreste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|24°
|23°
|Noreste 1 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|23°
|22°
|Sureste 2 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|22°
|22°
|Sur 11 - 42 km/h
|30% 1.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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