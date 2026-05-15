Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:23 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sur 11 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Sureste 11 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Sureste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 8 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 8 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.