Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:27 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sur 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 10 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 8 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.