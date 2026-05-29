Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Formosa este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 17°. Con vientos de 18 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 11 - 23 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 4 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 38m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:31 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 13 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Sureste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Este 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Sureste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Noreste 7 - 11 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Norte 11 - 23 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 21° 21° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Norte 9 - 25 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Suroeste 1 - 24 km/h 80% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 20° 20° Este 9 - 24 km/h 70% 5.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 5 - 21 km/h 60% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 18 - 33 km/h 60% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Suroeste 8 - 31 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Sur 6 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Sur 10 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Sur 10 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.