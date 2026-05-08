Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

El pronóstico para Formosa este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 15 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Suroeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sur 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:20 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 15 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sur 13 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Suroeste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sur 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sur 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.