Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 16 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 49m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:24 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Sur 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sur 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sur 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Este 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Sureste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Sureste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Sureste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 24° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 24° Sureste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Sur 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Sur 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sur 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.