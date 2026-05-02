Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

El pronóstico para Formosa este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 18°. Con vientos de 21 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21°
Viento
Sureste 9 - 18 km/h
Lluvia
80% 4 mm
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 19 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 61 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 26°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol18:22
Horas de luz11h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:17 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 61 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 47 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 25° 25° Oeste 16 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 23° 22° Sur 16 - 33 km/h 80% 1.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 21° 21° Sur 11 - 46 km/h 80% 10 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 22° 22° Sur 4 - 19 km/h 70% 0.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 21° 21° Sur 9 - 20 km/h 90% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 21° 21° Sureste 7 - 20 km/h 80% 12 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 21° 21° Sureste 5 - 20 km/h 90% 13 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
08:00 21° 21° Sur 7 - 17 km/h 90% 5.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 21° 21° Sureste 9 - 18 km/h 80% 4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 22° 22° Sureste 11 - 22 km/h 70% 7.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 22° 19° Sur 10 - 23 km/h 70% 1.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 23° 22° Sureste 18 - 35 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 23° 23° Sureste 20 - 37 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 23° 21° Sureste 21 - 39 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 22° 20° Sur 17 - 38 km/h 60% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 22° 21° Sur 16 - 32 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 23° 23° Sur 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 24° Sur 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Sur 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Sur 19 - 36 km/h 0% Cubierto
21:00 21° 21° Sur 20 - 37 km/h 0% Cubierto
22:00 20° 20° Sur 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Sur 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sur 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.