El tiempo en Formosa hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (61 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Formosa este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 18°. Con vientos de 21 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 61 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 28°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:17
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:17 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 61 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 47 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|25°
|25°
|Oeste 16 - 27 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|23°
|22°
|Sur 16 - 33 km/h
|80% 1.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|21°
|21°
|Sur 11 - 46 km/h
|80% 10 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|22°
|22°
|Sur 4 - 19 km/h
|70% 0.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|21°
|21°
|Sur 9 - 20 km/h
|90% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|06:00
|21°
|21°
|Sureste 7 - 20 km/h
|80% 12 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|07:00
|21°
|21°
|Sureste 5 - 20 km/h
|90% 13 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Sur 7 - 17 km/h
|90% 5.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|21°
|21°
|Sureste 9 - 18 km/h
|80% 4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|22°
|22°
|Sureste 11 - 22 km/h
|70% 7.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|11:00
|22°
|19°
|Sur 10 - 23 km/h
|70% 1.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|23°
|22°
|Sureste 18 - 35 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|23°
|23°
|Sureste 20 - 37 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|23°
|21°
|Sureste 21 - 39 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|22°
|20°
|Sur 17 - 38 km/h
|60% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|22°
|21°
|Sur 16 - 32 km/h
|50% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|23°
|23°
|Sur 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|24°
|Sur 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|22°
|Sur 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|21°
|21°
|Sur 19 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|21°
|21°
|Sur 20 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|20°
|20°
|Sur 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|18°
|18°
|Sur 19 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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