Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:20 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sur 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 16 - 28 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Sur 16 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Sur 7 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Oeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.