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Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:14
Puesta del sol19:01
Horas de luz12h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:14 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 13° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 13° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 12° Sur 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 12° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 11° Sur 11 - 20 km/h 0% Soleado
07:00 13° 11° Sureste 11 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 14° 13° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 14° Sureste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 16° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 19° 17° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 18° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 19° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 20° Sur 8 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 21° 20° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 20° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 19° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 18° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 16° Sureste 7 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 17° 15° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 13° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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