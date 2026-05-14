Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Formosa este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 10 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sureste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sur 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:23 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 10 - 21 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 1 - 2 km/h 0% Niebla
04:00 11° 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Niebla
05:00 11° 11° Sur 3 - 9 km/h 0% Niebla
06:00 11° 11° Sureste 4 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 12° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 8 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 6 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.