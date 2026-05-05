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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Formosa este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 21°. Con vientos de 16 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
24°
Viento
Noreste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Noreste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:19
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:18 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 23° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 22° 21° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 22° 22° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 22° 22° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 22° 22° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 21° 21° Noreste 11 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 22° 22° Noreste 12 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 24° 23° Noreste 12 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 25° 27° Noreste 13 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 27° 29° Noreste 15 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 28° 31° Noreste 16 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 29° 33° Norte 16 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 30° 33° Norte 16 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 30° 33° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 30° 33° Norte 15 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 29° 32° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 27° 29° Noreste 10 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 26° 27° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 25° 26° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 25° 25° Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 25° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 24° 24° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.