Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sur 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:21 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sur 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.