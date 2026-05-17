Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Formosa este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 12°. Con vientos de 21 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 48m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:25 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 14 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sur 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sur 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sur 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 20 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 20 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sur 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sur 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sur 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.