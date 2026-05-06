Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 22° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 21 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:19
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|11h 0m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:19 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 38 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|24°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|23°
|23°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|23°
|23°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|22°
|23°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|22°
|23°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|22°
|22°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|22°
|23°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|22°
|23°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|24°
|24°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|26°
|27°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|29°
|Noreste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|28°
|30°
|Noreste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|29°
|32°
|Noreste 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|33°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|30°
|34°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|30°
|34°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|29°
|32°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|28°
|31°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|28°
|30°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|27°
|29°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|27°
|29°
|Noreste 21 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|27°
|28°
|Noreste 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|26°
|27°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|26°
|27°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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