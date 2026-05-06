Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 22° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Noreste 19 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
27°
Viento
Noreste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 21 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 22°
Sensación Térmica: 23°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:19
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:19 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 38 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 24° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 23° 23° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 23° 23° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 22° 23° Noreste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 22° 23° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 22° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 22° 23° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 22° 23° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 24° 24° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 26° 27° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 29° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 28° 30° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 29° 32° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 33° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 34° Noreste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 30° 34° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 32° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 31° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 28° 30° Noreste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 27° 29° Noreste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 27° 29° Noreste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 27° 28° Noreste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 27° Norte 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 26° 27° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.