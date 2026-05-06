Hoy en Formosa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 21 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.

Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.