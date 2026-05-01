Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sur 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:53
Horas de luz11h 11m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:42 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Norte 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 4 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 24° 26° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sur 6 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.