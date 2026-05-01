Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Jujuy
Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:42
|Puesta del sol
|18:53
|Horas de luz
|11h 11m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:42 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|5°
|Norte 11 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|7°
|Noroeste 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|7°
|7°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|7°
|5°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|7°
|7°
|Noroeste 5 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|7°
|Noroeste 6 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|7°
|Norte 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|7°
|Norte 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|11°
|Norte 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Este 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|21°
|21°
|Sureste 4 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Sureste 5 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|24°
|25°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|24°
|25°
|Sur 5 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|26°
|Sur 5 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|24°
|25°
|Sur 6 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Sur 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|18°
|18°
|Suroeste 4 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|17°
|17°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Noroeste 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Noroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Noroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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