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Evolución del clima en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (10 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Oeste 9 - 26 km/h
Lluvia
60% 0.9 mm
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 10 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:45 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 10 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 4 - 14 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° Noroeste 4 - 13 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° Noroeste 4 - 13 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° Noroeste 4 - 12 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 4 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 5 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Oeste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 10° Oeste 5 - 22 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 11° Oeste 4 - 22 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 11° 10° Oeste 5 - 23 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 11° Oeste 6 - 23 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 11° Oeste 5 - 26 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 11° Oeste 7 - 25 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° Oeste 9 - 26 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° Oeste 9 - 25 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Oeste 10 - 25 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 10 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Oeste 10 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Oeste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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