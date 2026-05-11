Evolución del tiempo en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 11 de mayo de 2026
Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
El pronóstico para Jujuy este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 2°. Con vientos de 10 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Jujuy
Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:47
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|11h 0m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|32%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?
Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:47 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|4°
|3°
|Norte 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|4°
|2°
|Norte 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|4°
|3°
|Norte 4 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|3°
|5°
|Noroeste 2 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|3°
|5°
|Noroeste 2 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|3°
|4°
|Norte 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|3°
|3°
|Norte 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|3°
|2°
|Norte 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|6°
|7°
|Norte 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|10°
|10°
|Sur 1 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Sur 4 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|14°
|14°
|Sur 7 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|16°
|16°
|Sureste 10 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|14°
|14°
|Sur 7 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|11°
|Sureste 3 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|10°
|Oeste 2 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|8°
|9°
|Norte 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|7°
|6°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|6°
|5°
|Norte 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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