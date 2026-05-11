Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Jujuy este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 10 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Norte 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:47 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Sur 1 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 7 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sureste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 10 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sur 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sureste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sur 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 11° Sureste 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.