Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo niebla, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:55 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 5 - 17 km/h 0% Neblina
02:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Niebla
07:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Neblina
08:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Niebla
09:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Norte 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sureste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.