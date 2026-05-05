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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

El pronóstico para Jujuy este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 9 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sureste 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:44 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Noroeste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noroeste 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Norte 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Norte 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Este 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 24° Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sureste 8 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Sureste 8 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sureste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Norte 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Norte 3 - 8 km/h 0% Neblina
24:00 13° 13° Norte 3 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.