Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Oeste 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 10m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:08 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noroeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noroeste 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Oeste 14 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Oeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Suroeste 14 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sur 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.