Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 29 de mayo de 2026
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.
El pronóstico para La Pampa este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 9°. Con vientos de 11 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:18
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|9h 52m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:18 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Neblina
|03:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|11°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|10°
|Norte 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|10°
|10°
|Norte 9 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|9°
|Norte 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|9°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|10°
|Norte 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Noreste 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Norte 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Norte 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|17°
|17°
|Norte 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Norte 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Norte 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|16°
|16°
|Norte 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Norte 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|12°
|12°
|Norte 6 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|12°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|11°
|11°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|11°
|11°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán