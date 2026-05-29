Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

El pronóstico para La Pampa este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 11 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Norte 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:18 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Neblina
03:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Norte 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Norte 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Norte 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 7 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Norte 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Norte 10 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Norte 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.