Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.