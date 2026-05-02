El tiempo en La Pampa hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para La Pampa este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 3°. Con vientos de 14 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 14 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|18:30
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:57 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 23 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|9°
|Suroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|9°
|7°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|5°
|Suroeste 9 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|6°
|6°
|Suroeste 6 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|4°
|4°
|Oeste 4 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|3°
|1°
|Oeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|4°
|2°
|Suroeste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|3°
|2°
|Suroeste 7 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|5°
|3°
|Suroeste 9 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|8°
|8°
|Suroeste 6 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Suroeste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|12°
|12°
|Sur 4 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|13°
|13°
|Suroeste 3 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|13°
|13°
|Suroeste 3 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|13°
|13°
|Suroeste 3 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|13°
|13°
|Sureste 2 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|13°
|13°
|Este 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|11°
|11°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|9°
|8°
|Este 7 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|8°
|7°
|Noreste 9 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|7°
|6°
|Noreste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|7°
|5°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|7°
|5°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|7°
|4°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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