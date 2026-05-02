Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

El pronóstico para La Pampa este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 14 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Este 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:57 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 23 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 9 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 6 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 7 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sur 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Sureste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Este 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.