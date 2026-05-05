Canal 26
Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

El pronóstico para La Pampa este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 15 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:59 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 2 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Norte 15 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Norte 13 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Norte 9 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Norte 0 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 12° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sur 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sur 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sureste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Este 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Este 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Este 9 - 15 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noreste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.