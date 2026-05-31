Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:09
Horas de luz9h 50m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:19 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 20 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 13 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noreste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Este 7 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.