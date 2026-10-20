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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 29 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 21 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 27 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 23 - 40 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol19:38
Horas de luz13h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:26 y se pone a las 19:38, dando aproximadamente 13h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° Noreste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° Noreste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Noreste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 11° Noreste 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 12° Noreste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 14° Noreste 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 15° Noreste 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 15° Noreste 23 - 52 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 22° 16° Noreste 29 - 57 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 15° Noreste 26 - 57 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 20° 15° Noreste 25 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 15° Noreste 27 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 14° Noreste 27 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 14° Noreste 24 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 13° Noreste 21 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 13° Noreste 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 12° Noreste 23 - 40 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 10° Noreste 24 - 41 km/h 50% 1.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 10° Noreste 22 - 42 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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