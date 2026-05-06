Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:00
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:00 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Norte 7 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 9 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|19°
|19°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|21°
|21°
|Norte 7 - 20 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Noroeste 5 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Noroeste 1 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|20°
|20°
|Suroeste 6 - 12 km/h
|30% 0.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Suroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Suroeste 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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