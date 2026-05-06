Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Noreste 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 1 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:00 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Noreste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Norte 7 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 21° 21° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noroeste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Suroeste 6 - 12 km/h 30% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.