Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.