Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 15 - 45 km/h
Lluvia
70% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 8 - 22 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 38m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:04 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sur 7 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 6 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 7 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Sur 8 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Sur 10 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 19 - 43 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 12° 12° Sur 15 - 45 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Sur 14 - 35 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Sur 13 - 31 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Sur 11 - 30 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Sur 9 - 26 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° Sur 8 - 22 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 7 - 18 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 5 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.