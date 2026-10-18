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Evolución del clima en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Sur 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:46
Puesta del sol19:38
Horas de luz12h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 06:46 y se pone a las 19:38, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 17 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Norte 0 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 12° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 11° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sur 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sureste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 5 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 17° Sur 5 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 17° 17° Sur 4 - 12 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 16° 17° Sur 4 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 16° Sur 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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