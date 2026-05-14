Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

El pronóstico para La Rioja este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 5 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 5 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:03 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 5 - 20 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Este 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Norte 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.