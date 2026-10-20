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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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El pronóstico para La Rioja este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 13°. Con vientos de 7 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noroeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Noroeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 24°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol19:40
Horas de luz12h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 06:44 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 3 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sur 4 - 10 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 13° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 16° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 17° Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 19° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 20° Sureste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Sureste 3 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 23° Sur 2 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 23° Oeste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 23° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 23° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 23° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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