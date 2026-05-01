Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.