Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo despejado.
Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo calima con cielo despejado, la jornada en Mendoza promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza
Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:08
|Puesta del sol
|18:55
|Horas de luz
|10h 47m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 08:08 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 5 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Noroeste 4 - 9 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 10 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Norte 0 - 10 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|05:00
|11°
|11°
|Suroeste 7 - 11 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|06:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 10 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Sur 5 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Sureste 17 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|25°
|Sureste 18 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|22°
|22°
|Sureste 16 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 15 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán