Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo calima con cielo despejado, la jornada en Mendoza promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
12°
Viento
Suroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sureste 12 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sur 13 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 47m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:08 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 9 - 5 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 13° 13° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 7 - 10 km/h 0% Calima con cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 0 - 10 km/h 0% Calima con cielo despejado
05:00 11° 11° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Calima con cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 7 - 10 km/h 0% Calima con cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sur 5 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 6 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 10 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Sureste 17 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Sureste 18 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sureste 16 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 15 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sureste 12 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Sureste 13 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sur 11 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sur 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sur 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sur 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sur 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.