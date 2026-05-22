Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo calima con cielo despejado, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:23 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 6 - 4 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 Sur 6 - 4 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
10:00 10° Sureste 1 - 7 km/h 0% Soleado
11:00 10° Este 3 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Noreste 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Noreste 6 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Norte 7 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Norte 3 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 10° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° Norte 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Noreste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.