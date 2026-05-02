Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.

El pronóstico para Mendoza este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 17 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 45m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:09 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 17 - 27 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 17 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 13 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sur 6 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Sur 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sur 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Sur 1 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sureste 4 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sureste 2 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Noreste 4 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Norte 3 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noreste 6 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Norte 9 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noreste 7 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Norte 8 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 2 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Suroeste 1 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Oeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Sureste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Oeste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.