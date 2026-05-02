Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.