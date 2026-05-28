Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo calima con cielo cubierto, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con calima con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 7 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica calima con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:27 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica calima con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 26 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 6 - 9 km/h 0% Calima con cielo cubierto
02:00 10° Sur 7 - 9 km/h 0% Calima con cielo cubierto
03:00 Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Oeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sureste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 5 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Sureste 4 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Sureste 6 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 7 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 2 - 9 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.