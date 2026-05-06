Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Suroeste 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Noroeste 32 - 76 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 37 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 27°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:12 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 37 - 77 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 0 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Este 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Este 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 25° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 25° Oeste 32 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 24° Noroeste 32 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 24° 23° Noroeste 32 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 23° Noroeste 37 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 22° 23° Noroeste 32 - 76 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 22° 22° Noroeste 23 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sureste 16 - 46 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.