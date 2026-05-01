Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (32 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 32 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:09
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|11h 3m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:09 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 32 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 21 - 44 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|21°
|21°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|22°
|21°
|Noreste 16 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|24°
|24°
|Noreste 15 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|26°
|28°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|28°
|31°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|29°
|33°
|Norte 20 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|30°
|33°
|Norte 21 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|29°
|33°
|Noroeste 14 - 43 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|27°
|29°
|Noroeste 13 - 41 km/h
|70% 1.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|26°
|28°
|Suroeste 5 - 30 km/h
|70% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|25°
|26°
|Norte 4 - 23 km/h
|60% 1.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|24°
|23°
|Este 10 - 30 km/h
|50% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|22°
|22°
|Sur 12 - 34 km/h
|50% 3.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|22°
|22°
|Sureste 13 - 39 km/h
|60% 11 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|21:00
|21°
|21°
|Este 14 - 41 km/h
|70% 5.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|22:00
|21°
|21°
|Sureste 4 - 38 km/h
|80% 4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 22 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|21°
|21°
|Noreste 6 - 31 km/h
|90% 1.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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