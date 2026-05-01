Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
24°
Viento
Noreste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
25°
Viento
Norte 4 - 23 km/h
Lluvia
60% 1.7 mm
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Sureste 4 - 38 km/h
Lluvia
80% 4 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 32 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 30°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol18:12
Horas de luz11h 3m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:09 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 32 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 21 - 44 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 21° 21° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 21° 21° Noreste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 21° 21° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 21° 21° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
06:00 21° 21° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 21° 21° Noreste 13 - 25 km/h 0% Soleado
08:00 22° 21° Noreste 16 - 30 km/h 0% Soleado
09:00 24° 24° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
10:00 26° 28° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 28° 31° Norte 18 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 29° 33° Norte 20 - 42 km/h 0% Soleado
13:00 30° 33° Norte 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 33° Noroeste 14 - 43 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 27° 29° Noroeste 13 - 41 km/h 70% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 26° 28° Suroeste 5 - 30 km/h 70% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 25° 26° Norte 4 - 23 km/h 60% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 24° 23° Este 10 - 30 km/h 50% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Sur 12 - 34 km/h 50% 3.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 22° 22° Sureste 13 - 39 km/h 60% 11 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 21° 21° Este 14 - 41 km/h 70% 5.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 21° 21° Sureste 4 - 38 km/h 80% 4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Noreste 12 - 22 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Noreste 6 - 31 km/h 90% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.