Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 32 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.