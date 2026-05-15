Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sur 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:16 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sureste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sureste 9 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sur 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 6 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sur 7 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sur 6 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Sur 6 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.