Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sureste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:20 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sureste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sur 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 7 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sur 7 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sur 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sur 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.