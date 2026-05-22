Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 22 de mayo de 2026
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 22 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|17:59
|Horas de luz
|10h 39m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|41%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:20 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sureste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|10°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|10°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|10°
|9°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|10°
|8°
|Sur 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|10°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|11°
|11°
|Sur 9 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Sur 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|14°
|14°
|Sur 7 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|14°
|14°
|Sur 4 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|14°
|Sur 3 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|13°
|13°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|12°
|12°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|12°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Sur 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|11°
|11°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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