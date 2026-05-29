Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 16 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.