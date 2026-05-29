Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.

El pronóstico para Misiones este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 17°. Con vientos de 10 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 3 - 12 km/h
Lluvia
60% 1.2 mm
Noche
Neblina
18°
Viento
Norte 4 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 16 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:24 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 16 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 10 - 38 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Este 5 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Este 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noreste 9 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Este 7 - 17 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Sureste 6 - 16 km/h 70% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sureste 9 - 38 km/h 80% 4.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 19° 19° Noreste 7 - 22 km/h 90% 3.1 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 6 - 22 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noreste 10 - 20 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Norte 3 - 12 km/h 60% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Suroeste 2 - 8 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Norte 4 - 14 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 6 - 11 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 18° 18° Este 9 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 18° 18° Norte 4 - 16 km/h 0% Neblina
23:00 18° 18° Oeste 3 - 10 km/h 0% Niebla
24:00 18° 18° Sureste 5 - 9 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.