Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Noroeste 0 - 8 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 45m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:17 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 9 - 16 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sureste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sureste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sureste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sureste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sureste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sureste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Este 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Este 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Este 2 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Este 2 - 12 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Este 1 - 10 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Noreste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noroeste 0 - 8 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Suroeste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.