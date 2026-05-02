El tiempo en Misiones hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (14 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.
El pronóstico para Misiones este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 16°. Con vientos de 20 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:09
|Puesta del sol
|18:11
|Horas de luz
|11h 2m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:09 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|27°
|30°
|Noroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|27°
|29°
|Oeste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|26°
|28°
|Suroeste 19 - 18 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|24°
|23°
|Sur 13 - 20 km/h
|80% 6.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|05:00
|23°
|21°
|Sur 15 - 21 km/h
|80% 5.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|23°
|21°
|Oeste 7 - 20 km/h
|70% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|07:00
|21°
|21°
|Sureste 2 - 11 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Oeste 4 - 7 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|21°
|21°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|21°
|21°
|Sur 12 - 23 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|22°
|20°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|23°
|23°
|Sureste 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|24°
|25°
|Sureste 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|25°
|26°
|Sureste 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Sur 20 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Sur 20 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Sur 18 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|24°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|20°
|20°
|Sur 17 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 19 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|16°
|16°
|Sureste 20 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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