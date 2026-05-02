Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.