Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

El pronóstico para Misiones este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 16°. Con vientos de 20 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
21°
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sur 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sureste 18 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol18:11
Horas de luz11h 2m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:09 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 27° 30° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 27° 29° Oeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
03:00 26° 28° Suroeste 19 - 18 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 24° 23° Sur 13 - 20 km/h 80% 6.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 23° 21° Sur 15 - 21 km/h 80% 5.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 23° 21° Oeste 7 - 20 km/h 70% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 21° 21° Sureste 2 - 11 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 21° 21° Oeste 4 - 7 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 21° 21° Suroeste 7 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 21° 21° Sur 12 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 22° 20° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 23° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Sureste 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Sur 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Sur 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 24° Sur 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sur 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
20:00 20° 20° Sur 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sur 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Sureste 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sureste 20 - 41 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.