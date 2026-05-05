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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

El pronóstico para Misiones este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 21°. Con vientos de 15 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
23°
Viento
Noreste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Norte 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
24°
Viento
Noreste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:11 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 20° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 23° 22° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 23° 21° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 22° 21° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 22° 21° Noreste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 22° 22° Este 7 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 21° 21° Noreste 12 - 22 km/h 0% Soleado
08:00 22° 22° Noreste 12 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 23° 23° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 25° 26° Noreste 9 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 27° 29° Noreste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 32° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 32° Norte 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 32° Norte 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 32° Norte 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 30° 32° Norte 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 32° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 29° Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 25° 27° Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 25° 26° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 24° 25° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 24° 24° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 24° 24° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.