Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sureste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol18:10
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:10 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Este 20 - 35 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sureste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 13 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Este 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sureste 13 - 28 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sureste 15 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 13 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 10 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sureste 9 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Sureste 7 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sureste 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Sureste 8 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 22° 25° Sureste 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 7 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Este 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Este 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.