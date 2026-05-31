Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo niebla, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Niebla
15°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:25 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Niebla
06:00 14° 14° Sureste 8 - 17 km/h 0% Niebla
07:00 14° 14° Sureste 7 - 17 km/h 0% Niebla
08:00 15° 15° Sureste 7 - 16 km/h 0% Niebla
09:00 15° 15° Sureste 6 - 15 km/h 0% Niebla
10:00 16° 16° Sureste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Oeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Oeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.