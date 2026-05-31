¿Qué ropa usar hoy en Misiones? El pronóstico para este 31 de mayo de 2026
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.
Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo niebla, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 31 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:25
|Puesta del sol
|17:57
|Horas de luz
|10h 32m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:25 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Niebla
|06:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|15°
|15°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 15 km/h
|0%
|Niebla
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Sureste 3 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Suroeste 2 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Suroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Suroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Suroeste 3 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Oeste 3 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Oeste 3 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|17°
|17°
|Suroeste 3 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|16°
|16°
|Suroeste 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Sureste 3 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán