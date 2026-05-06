Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 22° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
29°
Viento
Noreste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 31°
Mínima: 22°
Sensación Térmica: 22°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:11 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 23° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 23° 23° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 23° 22° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 22° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 22° 22° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 22° 21° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 22° 21° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 22° 22° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 24° 24° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 26° 27° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 28° 30° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 32° Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 33° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 31° 33° Norte 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 31° 33° Norte 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 30° 32° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 31° Noreste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 27° 29° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 28° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 28° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 26° 27° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 26° 27° Noreste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 27° Noreste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 26° 27° Noreste 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.