Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 35 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:15
|Puesta del sol
|18:42
|Horas de luz
|10h 27m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:15 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 35 - 71 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Suroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|12°
|12°
|Suroeste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Suroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Suroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Oeste 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|12°
|12°
|Oeste 16 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Oeste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Suroeste 22 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Suroeste 29 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Suroeste 33 - 65 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|15°
|15°
|Suroeste 35 - 69 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|16°
|16°
|Suroeste 34 - 70 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|16°
|16°
|Suroeste 33 - 68 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|16°
|16°
|Suroeste 32 - 65 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 30 - 64 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|15°
|15°
|Suroeste 26 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Suroeste 23 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 23 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Suroeste 19 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Suroeste 16 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|8°
|Suroeste 14 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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