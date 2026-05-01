Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Suroeste 30 - 64 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Suroeste 19 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 35 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 27m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:15 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 35 - 71 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Suroeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Oeste 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Oeste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Oeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Suroeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Suroeste 29 - 56 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Suroeste 33 - 65 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Suroeste 35 - 69 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 34 - 70 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 33 - 68 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 32 - 65 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Suroeste 30 - 64 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Suroeste 26 - 58 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Suroeste 23 - 48 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Suroeste 23 - 45 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Suroeste 22 - 46 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Suroeste 19 - 42 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.