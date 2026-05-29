Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

El pronóstico para Neuquén este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 8 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Niebla
Viento
Oeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 0 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 8 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:39
Puesta del sol18:19
Horas de luz9h 40m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:39 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 8 - 20 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 0 - 4 km/h 0% Neblina
02:00 12° 12° Noroeste 4 - 3 km/h 0% Neblina
03:00 12° 12° Noroeste 4 - 4 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Niebla
07:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Niebla
08:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Niebla
11:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Neblina
12:00 Oeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Oeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Norte 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° Oeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Noroeste 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 0 - 1 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.