Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 29 de mayo de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.
El pronóstico para Neuquén este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 5°. Con vientos de 8 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 8 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:39
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|9h 40m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:39 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 8 - 20 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Norte 0 - 4 km/h
|0%
|Neblina
|02:00
|12°
|12°
|Noroeste 4 - 3 km/h
|0%
|Neblina
|03:00
|12°
|12°
|Noroeste 4 - 4 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|6°
|7°
|Noroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|6°
|7°
|Noroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|6°
|7°
|Noroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|6°
|6°
|Oeste 3 - 8 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|6°
|6°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|6°
|5°
|Oeste 7 - 14 km/h
|0%
|Niebla
|10:00
|7°
|6°
|Oeste 8 - 18 km/h
|0%
|Niebla
|11:00
|8°
|7°
|Oeste 7 - 18 km/h
|0%
|Neblina
|12:00
|9°
|8°
|Oeste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|11°
|11°
|Oeste 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|12°
|12°
|Noroeste 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|14°
|14°
|Noroeste 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Noroeste 5 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|15°
|15°
|Noroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|13°
|13°
|Norte 1 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|11°
|11°
|Norte 1 - 3 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|10°
|Norte 3 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|9°
|11°
|Norte 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|12°
|Oeste 0 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|8°
|10°
|Noroeste 0 - 2 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|9°
|Noreste 0 - 1 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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