Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sur 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Oeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:27
Horas de luz9h 58m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:29 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 14 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Sureste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sureste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 10° 11° Sureste 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noreste 1 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Oeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Oeste 6 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 5 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.